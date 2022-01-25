2022 год пройдет под эгидой 350-летия Петра I. Поэтому в концепции единого оформления Петербурга к Новому году сочетались символизм европейского Рождества и имперского стиля петровского периода, отсылающего к первым городским дворцам и ангелу на шпиле Петропавловской крепости. Главными точками притяжения Нового года-2022 стали Дворцовая площадь, где вновь установили живую ель, Манежная площадь с Рождественской ярмаркой и Конюшенная площадь, в центре которой появился открытый каток.

Вспоминаем, как радовала петербуржцев главная новогодняя ель в этом году, и показываем снимки из соцсетей: