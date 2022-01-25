С сегодняшнего дня новогодние праздники можно считать официально завершенными. Минувшей ночью на Дворцовой площади выключили, а затем демонтировали главную новогоднюю ель Петербурга.
Первые новогодние украшения в Петербурге начали снимать 15 января. К весне, как и в прошлом году, из главного дерева на Дворцовой площади сделают сувенирные часы. Весь процесс демонтажа светящихся новогодних украшений займет чуть меньше месяца и завершится к середине февраля.
2022 год пройдет под эгидой 350-летия Петра I. Поэтому в концепции единого оформления Петербурга к Новому году сочетались символизм европейского Рождества и имперского стиля петровского периода, отсылающего к первым городским дворцам и ангелу на шпиле Петропавловской крепости. Главными точками притяжения Нового года-2022 стали Дворцовая площадь, где вновь установили живую ель, Манежная площадь с Рождественской ярмаркой и Конюшенная площадь, в центре которой появился открытый каток.
Вспоминаем, как радовала петербуржцев главная новогодняя ель в этом году, и показываем снимки из соцсетей:
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