В Ленинградской области ищут провалившегося под лед на Неве 7-летнего мальчика

Инцидент произошел вечером в деревне Новосаратовка Всеволожского района. Предполагается, что лед на Неве не выдержал веса семилетнего ребенка и раскололся.

Сейчас устанавливаются подробности происшествия. На месте работают спасатели, они ищут мальчика. Прокуратура по данному факту проводит проверку.

Напомним, ранее стало известно, что а Гатчинском районе Ленинградской области 40-летняя женщина нырнула в необорудованную прорубь на реке Оредеж и утонула. Это произошло на глазах ее детей.