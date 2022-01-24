В Ленинградской области ищут провалившегося под лед на Неве 7-летнего мальчика

В Ленинградской области ищут маленького мальчика, который провалился под лед. Об этом пишет 47news со ссылкой на региональное ГУ МЧС.
Инцидент произошел вечером в деревне Новосаратовка Всеволожского района. Предполагается, что лед на Неве не выдержал веса семилетнего ребенка и раскололся.
Сейчас устанавливаются подробности происшествия. На месте работают спасатели, они ищут мальчика. Прокуратура по данному факту проводит проверку.
Напомним, ранее стало известно, что а Гатчинском районе Ленинградской области 40-летняя женщина нырнула в необорудованную прорубь на реке Оредеж и утонула. Это произошло на глазах ее детей.
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