Чудеса рождения: петербурженка после месяца на ИВЛ родила первенца

Как рассказали в комитете по здравоохранению, женщину еще в начале декабря привезли в роддом №6 с температурой 37,7, сухим кашлем и болью в горле. Из-за коронавируса ее перевели больницу №38 имени Семашко, где на двое суток ввели в искусственную кому, а затем на 28 перевели на аппарат искусственной вентиляции легких.

«Наблюдались эпизоды десатурации и «цитокинового шторма». За состоянием будущей мамы следила бригада врачей акушеров-гинекологов и анестезиологов-реаниматологов. Терапию согласовывали с главным внештатным специалистом по акушерству Минздрава России Романом Шмаковым и главным внештатным специалистом по анестезиологии-реаниматологии комитета по здравоохранения Петербурга Алексеем Щеголевым», — добавили в больнице.

Врачи сомневались, что здоровью ребенка ничего не будет угрожать, но данные УЗИ и КТГ были обнадеживающими, и беременность решили не прерывать. После искусственной комы и аппарата ИВЛ Антонину перевели на самостоятельное дыхание. Уже 11 января ее переместили в дородовое отделение, а уже утром 24 января она родила ребенка.

Напомним, в Петербурге за неделю выросло количество госпитализации детей с коронавирусом. За это время с 93 пациентов увеличилось до 246.