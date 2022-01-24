В петербургском метрополитене для ветеранов сделают бесплатный проезд. Правда, только на три дня

С 26 по 28 января вход в подземку будет бесплатный также для бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны.

Чтобы проехать бесплатно в метро, необходимо показать удостоверение ветерана, удостоверение к медали «За оборону Ленинграда» или знак «Жителю блокадного Ленинграда», а также удостоверения инвалида войны и о праве на льготы бывшего несовершеннолетнего узника концлагерей.