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В петербургском метрополитене для ветеранов сделают бесплатный проезд. Правда, только на три дня

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Для ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны на три дня сделают бесплатный проезд в метро в честь празднования 78-й годовщины полного освобождения Ленинграда от блокады. Об этом сообщили в пресс-службе петербургского метрополитена.

e-leet / Shutterstock.com

С 26 по 28 января вход в подземку будет бесплатный также для бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны.

Чтобы проехать бесплатно в метро, необходимо показать удостоверение ветерана, удостоверение к медали «За оборону Ленинграда» или знак «Жителю блокадного Ленинграда», а также удостоверения инвалида войны и о праве на льготы бывшего несовершеннолетнего узника концлагерей.

 

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