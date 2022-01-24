Около 1 000 исторических зданий Петербурга нанесли на карту городских «развалин»

Большая часть «развалин» расположена в историческом центре города. К ним относятся комплекс зданий Главных императорских конюшен, который на протяжении многих лет не может найти постоянного собственника, особняки Черкасского и Бракгаузен, а также старые жилые дома.

Остается неизвестным, кто стоит за созданием карты. Как пишет «Экспресс-газета», ее сделали к Году культурного наследия народов России, которым указом президента был объявлен 2022-й. Одна из целей указа — «сохранение памятников истории и культуры».

Напомним, в 2022 году в Петербурге на реставрацию и ремонт объектов культуры из городского бюджета планируют выделить 22 миллиарда рублей, что на 3 миллиарда больше, чем в 2021 году. За счет выделенных средств завершат ремонтные работы в двух филиалах библиотеки Лермонтова, расположенных на Измайловском проспекте и 2-й Советской улице.