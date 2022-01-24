Горожане жалуются на неубранные сугробы, сосульки и наледь. Но настоящие петербуржцы не намерены ждать, пока коммунальные службы справятся с коллапсом, и самостоятельно выходят убирать последствия непогоды. «Собака.ru» собрала подборку самых необычных инициатив жителей города: от акции возле Смольного до «скромной» добрососедской покупки — 250 (!) килограммов песка. Давайте убирать как петербуржцы!