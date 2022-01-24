Найден, возможно, самый безопасный тротуар Петербурга — потому что самый засыпанный песком. Он находится вдоль Новосмоленской набережной в Василеостровском районе.
«Снег растает, а песок смоет дождем. Видимо, так считают наши чиновники. Мое мнение — весной мы будем спасаться от песчаных бурь. Новосмоленская набережная, Василеостровский район», — поделилась петербурженка, показав фотографию полностью засыпанного песком тротуара.
Горожане жалуются на неубранные сугробы, сосульки и наледь. Но настоящие петербуржцы не намерены ждать, пока коммунальные службы справятся с коллапсом, и самостоятельно выходят убирать последствия непогоды. «Собака.ru» собрала подборку самых необычных инициатив жителей города: от акции возле Смольного до «скромной» добрососедской покупки — 250 (!) килограммов песка. Давайте убирать как петербуржцы!
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