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Не снег, так песок: посмотрите на засыпанную (полностью!) Новосмоленскую набережную

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Найден, возможно, самый безопасный тротуар Петербурга — потому что самый засыпанный песком. Он находится вдоль Новосмоленской набережной в Василеостровском районе.

Shutterstock.com

«Снег растает, а песок смоет дождем. Видимо, так считают наши чиновники. Мое мнение — весной мы будем спасаться от песчаных бурь. Новосмоленская набережная, Василеостровский район», — поделилась петербурженка, показав фотографию полностью засыпанного песком тротуара.

Горожане жалуются на неубранные сугробы, сосульки и наледь. Но настоящие петербуржцы не намерены ждать, пока коммунальные службы справятся с коллапсом, и самостоятельно выходят убирать последствия непогоды. «Собака.ru» собрала подборку самых необычных инициатив жителей города: от акции возле Смольного до «скромной» добрососедской покупки — 250 (!) килограммов песка. Давайте убирать как петербуржцы!

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