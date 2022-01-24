На Лиговском проспекте уже более 6 часов тушат соседствующий с ТРК «Галерея» бывший доходный дом Перцова. В жилом здании, признанном объектом культурного наследия, загорелись чердачные помещения и мансарда.
Сообщение о пожаре в доме №44 по Лиговскому проспекту поступило на пульт МЧС в 02:59 понедельника, 24 января. В жилом 6-этажном здании бывшего доходного дома Перцова происходило горение чердачных помещений и мансарды на площади 300 квадратных метров.
В 03:35 ранг пожара повышен до номера 2. В 06:22 пожар локализован, ранг снижен до 1БИС, в 07:23 — до ранга №1. Сведения о пострадавших уточняются. К ликвидации огня привлечено от МЧС 16 единиц техники и 73 человека личного состава.
Как сообщал 78.ru со ссылкой на врио главы администрации Центрального района Елену Федорову, жильцов верхних этажей здания эвакуировали и временно разместили в фойе театра «Комедианты», расположенного на первом этаже здания. «Пассажиравтотранс» выделил автобус, чтобы жители дома могли в нем согреться.
Из-за ночного пожара утром 14 января на Лиговском проспекте образовалась пробка. По словам автомобилистов, проезжую часть занимают пожарные машины. «Проезд — одна полоса в сторону вокзала. Во двор проезда нет», «Не заруливайте на Лиговку от Обводного! Все стоит от Транспортного в центр!», «Пробка жуткая, объезжайте!» — пишут петербуржцы в соцсетях.
Доходный дом А. Н. Перцова был возведен в 1910-1911 годах на Лиговском проспекте по проекту архитекторов Стефана Галензовского и Ипполита Претро в стиле модерн. Сложная архитектоника и классические, характерные для модерна растительные штукатурные и кованные декоры ставят сооружение в один ряд с жемчужинами петербургского модерна. При строительстве дома создан большой парадный двор, раскрытый в сторону улицы и как бы продолжающий улицу. В 1915-1917 годах в доме располагалось литературное общество «Арс», с 1993 года в одном из помещений расположился театр «Комедианты». Здание признано объектом культурного наследия и занесено в реестр охраняемых памятников Петербурга.
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