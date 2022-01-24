Сообщение о пожаре в доме №44 по Лиговскому проспекту поступило на пульт МЧС в 02:59 понедельника, 24 января. В жилом 6-этажном здании бывшего доходного дома Перцова происходило горение чердачных помещений и мансарды на площади 300 квадратных метров.

В 03:35 ранг пожара повышен до номера 2. В 06:22 пожар локализован, ранг снижен до 1БИС, в 07:23 — до ранга №1. Сведения о пострадавших уточняются. К ликвидации огня привлечено от МЧС 16 единиц техники и 73 человека личного состава.

Как сообщал 78.ru со ссылкой на врио главы администрации Центрального района Елену Федорову, жильцов верхних этажей здания эвакуировали и временно разместили в фойе театра «Комедианты», расположенного на первом этаже здания. «Пассажиравтотранс» выделил автобус, чтобы жители дома могли в нем согреться.