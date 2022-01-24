В поликлиниках Петербурга организовали отдельных вход для пациентов с подозрением на коронавирус. Их будут принимать в приемно-смотровых боксах и отдельно выделенных кабинетах.
Как сообщили в Комитете по здравоохранению Петербурга, принимать пациентов с подозрением на коронавирус в поликлиниках города начали с сегодняшнего дня, 24 января. Для этого выделили приемно-смотровые боксы и кабинеты, попасть в которые можно через отдельные входы.
«Не рекомендуется приходить в поликлиники маломобильным контингентам лиц, инвалидам, больным с хроническими неинфекционными заболеваниями, беременным, взрослым старше 60 лет, а также мамам с детьми до 3 лет. Они должны вызывать врача на дом. Больные могут прийти на прием без записи. При этом они не должны пользоваться общественным транспортом», — объяснили в комздраве.
Полный перечень поликлиник, принимающих пациентов с подозрением на коронавирус, можно найти по ссылке.
Напомним, в Петербурге новый вариант коронавируса «омикрон» уже является доминирующим — по данным Роспотребнадзора, штаммом «омикрон» здесь заразились более 1 тысячи человек. Власти города перевели систему здравоохранения в состояние повышенной готовности и ожидают того, что новый штамм «будет поражать в больших количествах».
По прогнозу Института показателей и оценки здоровья медицинской школы Вашингтонского университета, пик заболеваемости штаммом коронавируса «омикрон» в России придется на конец января — начало февраля. Ученые СПбГУ также считают, что максимальный суточный прирост заболевших придется на начало второго месяца 2022 года, когда коронавирус будет ежедневно выявляться у 65 000 человек.
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