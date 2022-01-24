В поликлиниках Петербурга организовали отдельных вход для пациентов с подозрением на коронавирус

Как сообщили в Комитете по здравоохранению Петербурга, принимать пациентов с подозрением на коронавирус в поликлиниках города начали с сегодняшнего дня, 24 января. Для этого выделили приемно-смотровые боксы и кабинеты, попасть в которые можно через отдельные входы.

«Не рекомендуется приходить в поликлиники маломобильным контингентам лиц, инвалидам, больным с хроническими неинфекционными заболеваниями, беременным, взрослым старше 60 лет, а также мамам с детьми до 3 лет. Они должны вызывать врача на дом. Больные могут прийти на прием без записи. При этом они не должны пользоваться общественным транспортом», — объяснили в комздраве.

Полный перечень поликлиник, принимающих пациентов с подозрением на коронавирус, можно найти по ссылке.