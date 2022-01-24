В тоннеле петербургской дамбы ограничили движение автотранспорта

Ограничение дорожного движения в тоннеле С-1 комплекса защитных сооружений вводится с сегодняшнего дня, 24 января, для проведения плановых технологических работ по обслуживанию оборудования. Они будут действовать в транспортном отсеке Финской стороны (внешнее кольцо) с 24 по 25 января, а также в транспортный отсек Невской стороны (внутреннее кольцо) с 26 по 27 января.

Для ввода и вывода подъемной техники возможна полная остановка транспортного потока перед въездом в тоннель на непродолжительное время, которое по регламенту составляет не более 7-10 минут.

«Дирекция КЗС приносит извинения за временные неудобства и убедительно просит водителей транспортных средств следить за сообщениями на информационных табло, дорожной разметкой, знаками, ограждениями, а также соблюдать скоростной режим», — сообщили в пресс-службе комплекса защитных сооружений Петербурга.