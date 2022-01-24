По прогнозу ведущего синоптика погодного центра «Фобос» Михала Леуса, сегодня, 24 января, погоду в Петербурге будет формировать теплый атмосферный фронт. Его стараниями в регионе станет облачно, пройдут небольшие осадки в виде снега, переходящего в мокрый снег и дожди. На дорогах и тротуарах образуется гололедица.

Температура воздуха в городе в течение дня постепенно повысится до 0…+2 градусов, по области ожидается от -3 до +2. Ветер ожидается юго-западный 5-10 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление будет падать и составит 761 миллиметр ртутного столба, что около нормы.

Пик теплой волны придется на ближайшую ночь, а уже вечером во вторник температура вновь станет отрицательной, добавил Леус.

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», во вторник, 25 января, в Петербурге пройдет небольшой мокрый снег. Температура воздуха в течение суток составит от -1 до +1 градуса — с понижением к вечеру до -5. На дорогах образуется гололедица.

Похолодание вернется в город к среде. 26 января ожидается без существенных осадков. Температура воздуха ночью составит -8…-10 градусов, днем -4…-6.