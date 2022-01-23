Противники QR-кодов устроили скандал в Эрмитаже. Участники акции отрицают эту информацию

По данным пресс-службы Эрмитажа, участники акции «длительное время мешали другим посетителям и сотрудникам музея, вели себя крайне некультурно: кричали и нецензурно выражались, оскорбляли сотрудников». Кроме того, они «высказывались против вакцинации, пытались распространять листовки и проводить агитацию». Сотрудники музея попросили посетителей соблюдать в музее установленные правила.

Сами активисты отрицают такую версию событий. По словам одной из участниц акции, Ольги Окатьевой, они вели себя спокойно. «Все было тихо, спокойно, цивилизовано. Мы зашли и спросили у охранника документы — подтверждение его прав и полномочий проверять QR-коды. У него ни удостоверения, ни паспорта, ни других документов не было», — рассказала она изданию 78.ru.

После неудачной попытки пройти в музей, противники вакцинации вызвали полицию. Они утверждали, что требование проверять QR-кодов незаконно и заявили о намерении обратиться в Генпрокуратуру и Следственный комитет.

«В Питере ковидный беспредел, губернатор издал постановление, что без куаркодов никуда нельзя… На самом деле это его постановление почти нигде в Питере не исполняется, народ партизанит и пускают без куаров. Но в музеях действительно проблема — там исполняют "закон". Поэтому сегодня мы пошли "брать Зимний"», — высказалась Ольга Окатьева в соцсетях.