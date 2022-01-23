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Рейсы между Петербургом и Краснодаром задерживаются из-за сильнейшего снегопада

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Из-за сильного снегопада рейсы между Петербургом и Краснодаром задерживаются. Это следует из данных онлайн-табло городского аэропорта.

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По состоянию на утра 23 января, из Петербурга в Краснодар вовремя не вылетели четыре самолета: FV 6315 и FV 6201 авиакомпании «Россия», 5N 1585 авиакомпании Smartavia и 6R 642 авиакомпании «Алроса». Еще два лайнера не могут попасть в Петербург, а один рейс и вовсе отменили.

«За минувшую ночь отменены 16 и задержаны 26 рейсов, 4 рейса ушли на запасные аэродромы — два в Ростов из Москвы и Калининграда, один в Сочи из Стамбула и ещё один в Минеральные воды. Пассажиров 8-ми задержанных рейсов разместили в гостиницах города Краснодар», – сообщили в пресс-службе аэропорта  Екатерины II. Его закрыли до 13:00.

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