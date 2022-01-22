Музей Радиевого института переедет с Петроградской на площадку в Мурино

Как опасаются активисты, будет утеряна часть экспонатов, поскольку он так и не получил статус музея. «Объекты в нем представленные и собранные руками самих сотрудников юридически как экспонаты не описаны», — пояснили они. При этом сотрудники планируют бороться за объект до приезда демонтажников.

В советское время здесь находился Радиевый институт им. В.Г. Хлопина. В его стенах зарождалась и развивалась отечественная атомная наука. В частности, были получены импульсы плутония, а также создана первая отечественная технология выделения плутония из облученного урана («ацетатная осадительная технология»), обеспечившая промышленное получение плутония на радиохимических производствах для создания атомной бомбы. Здесь сохранились подлинные лабораторные, первый в Европе циклотрон, который сотрудники называют «прародителем адронного коллайдера», а также кабинет Виталия Григорьевича Хлопина. После переезда музей потеряет свою аутентичность и исчезнет «феномен подлинности».

Еще в 2019-м году ученые просили остановить переезд музея Радиевого института из исторического здания на улице Рентгена в основной корпус института на 2-м Муринском проспекте. Обращение подписали научный руководитель Лаборатории ядерных реакций им. Г. Н. Флёрова Объединенного института ядерных исследований академик РАН Юрий Оганесян и петербургские ученые, доктор физико-математических наук, заслуженный деятель науки РФ Вилен Эйсмонт и профессор Павел Федотов.