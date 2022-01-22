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В Ленобласти 40-летняя женщина утонула в крещенской купели на глазах своих детей

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В Гатчинском районе Ленинградской области 40-летняя женщина нырнула в необорудованную прорубь на реке Оредеж и утонула. Это произошло на глазах ее детей. 

Shutterstock

На видео, опубликованном телеграм-каналом Baza, видно, как женщины прыгнула в прорубь и мгновенно исчезла под водой. Один из очевидцев бросился в воду, но найти ее так и не смог. Тело женщины до сих пор не обнаружено. Спасатели прекратили ее поиски. Как сообщил глава аварийно-спасательной службы ВОСВОД Александр Зуев, в реке Оредеж быстрое течение, до 3 м/с. Предположительно, женщину унесло подводным течением.

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