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Суд приостановил работу Сытного рынка из-за нарушений коронавирусных ограничений. Он был закрыт на 35 дней

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Сытный рынок в Петербурге закрывали на 35 дней из-за нарушений коронавирусных ограничений. Об этом пишет объединенная пресс-служба судов города.

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По данным пресс-службы, Петроградский районный суд Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности ООО «Сытный рынок». Во время проверки 16 декабря сотрудники Роспотребнадзора выявили ряд нарушений: в частности, не проводилось обеззараживание воздуха в торговом зале рынка, отсутствовали антисептик у входа в помещение и гигиенические раковины в отделах с мясной, рыбной и молочной продукцией.

Также в здании рынка обнаружили дефекты отделочных покрытий потолков, стен и пола коридора подвального этажа, где находятся холодильные камеры и складские помещения для пищевой продукции. Помимо этого, рынок не проводит мероприятия по защите помещений от проникновения грызунов.

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