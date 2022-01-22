Суд приостановил работу Сытного рынка из-за нарушений коронавирусных ограничений. Он был закрыт на 35 дней

По данным пресс-службы, Петроградский районный суд Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности ООО «Сытный рынок». Во время проверки 16 декабря сотрудники Роспотребнадзора выявили ряд нарушений: в частности, не проводилось обеззараживание воздуха в торговом зале рынка, отсутствовали антисептик у входа в помещение и гигиенические раковины в отделах с мясной, рыбной и молочной продукцией.

Также в здании рынка обнаружили дефекты отделочных покрытий потолков, стен и пола коридора подвального этажа, где находятся холодильные камеры и складские помещения для пищевой продукции. Помимо этого, рынок не проводит мероприятия по защите помещений от проникновения грызунов.