Синоптик предупредил о резком похолодании в субботу вечером

«Сегодня синоптическая ситуация будет представлена северной периферией малоподвижного циклона. Его стараниями сохранится преимущественно облачная погода, пройдет небольшой снег», — написал Леус. При этом вечером температурный фон быстро понизиться. По словам специалиста, к утру воскресенья может похолодать до -10 градусов.

Так, днем в городе температура составит от -1 до -3 градусов, а в Ленобласти столбики термометра опустятся до -6. Ветер северо-восточный 4-9 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 764 мм рт. ст., что выше нормы.