В Кронштадте женщина пожаловалась на побои и оскорбления от медперсонала во время родов

Инцидент произошел еще в октябре 2021 года в акушерско-гинекологическом отделении городской больницы Иоанна Кронштадтского.

«Во время схваток [врач] взяла тару, налила туда холодной воды и вплеснула в мое лицо, мне затекло это все в ухо, стало еще более некомфортно… Про удары по лицу, встряхивания меня. Смех, угрозы, оскорбления были на всем протяжении моих схваток и боли», — сообщила Боголюбова.

В больнице рассказали, что персонал действительно работал с пациенткой. «Женщина вела себя крайне эмоционально и агрессивно, что затрудняло работу медицинского персонала. Впоследствии пациентка принесла извинения за свое поведение», — отмечает руководство.

В медучреждении утверждают, что провели проверку. Но по ее завершению указанные факты не подтвердились. Главврач больницы Юрий Новик заявил, что может обратиться в суд из-за информации, порочащей имя отделения.