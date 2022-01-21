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Петербуржец швырнул в кассира банкой сметаны из-за просьбы надеть маску

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В одном из петербургских магазинов агрессивный посетитель швырнул банкой сметаны в кассира. По всей видимости, покупателя разозлила просьба надеть маску. Об этом сообщает «Фонтанка» со слов на пострадавшего.

«Работаю кассиром в супермаркете, 19 января у меня на кассе был покупатель без маски, которого я попросил ее надеть. В ответ получил нецензурную брань и прилетевшую мне в голову 400-граммовую банку сметаны», — рассказал кассир.

У пострадавшего на шее остались две ссадины. Он сообщил, что на место вызвали скорую и полицию, но писать заявление его отговорили.

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