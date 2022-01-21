«Анатолий Найман умер сегодня ночью. О прощании напишу тут позже», — сообщила в своем Facebook литературный критик и приемная дочь поэта Анна Наринская. Причина смерти Наймана не уточняется. 18 января сообщалось, что поэт попал в реанимацию после обширного инсульта.

Анатолий Найман родился 23 апреля 1936 года в Ленинграде. Окончил 222-ю среднюю школу (бывшую Петришуле) в 1953 году и Ленинградский технологический институт в 1958-ом, позже — Высшие сценарные курсы в Москве. Стихи писать начал с 1954 года, как переводчик поэзии печатался с 1959-го.

В конце 1950-х — начале 1960-х в Ленинграде Найман опубликовал под псевдонимов несколько рассказов и стихотворений. В СССР до 1989 года главным образом печатались его переводы. Благодаря Найману летом 2020 года было опубликовано неизвестное стихотворение Иосифа Бродского — поэт нашел его спустя почти 30 лет.

«Собака.ru» приносит соболезнования родным и близким Анатолия Наймана.