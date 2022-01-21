Кузнечный рынок временно закрыт с 20 января. Как пишет «Фонтанка», приостановка работы произошла после смены управляющей компании. Ранее рынок находился в управлении подведомственного Комитету имущественных отношений ГБК «АРИК», однако в конце декабря 2021 года комитет передал рынок в ведение Центра контроля качества товаров, работ и услуг — который, в свою очередь, подведомствен Комитету по промышленной политике, инновациям и торговле.

Как предполагает издание, передача Кузнечного рынка в ведение Центра контроля качества может означать, что Смольный отказался от планов по поиску инвесторов и решил заняться развитием рынка самостоятельно. Сам Центр контроля качества уже занимается управлением Гражданским и Хасанским рынками, а также является организатором городской Рождественской ярмарки.

Одновременно с этим, по данным «Делового Петербурга», власти готовят Кузнечный рынок к торгам. Кроме того, Смольный судится с бывшим арендатором здания, ООО «Кузнечный рынок». Компания пыталась выкупить комплекс, но получила отказ и обжаловала его в суде.