Кузнечный рынок на Владимирской без предупреждения приостановил работу. Как говорится в объявлении, размещенном на входе в здание, торговый объект закрылся на санитарную неделю.
Кузнечный рынок временно закрыт с 20 января. Как пишет «Фонтанка», приостановка работы произошла после смены управляющей компании. Ранее рынок находился в управлении подведомственного Комитету имущественных отношений ГБК «АРИК», однако в конце декабря 2021 года комитет передал рынок в ведение Центра контроля качества товаров, работ и услуг — который, в свою очередь, подведомствен Комитету по промышленной политике, инновациям и торговле.
Как предполагает издание, передача Кузнечного рынка в ведение Центра контроля качества может означать, что Смольный отказался от планов по поиску инвесторов и решил заняться развитием рынка самостоятельно. Сам Центр контроля качества уже занимается управлением Гражданским и Хасанским рынками, а также является организатором городской Рождественской ярмарки.
Одновременно с этим, по данным «Делового Петербурга», власти готовят Кузнечный рынок к торгам. Кроме того, Смольный судится с бывшим арендатором здания, ООО «Кузнечный рынок». Компания пыталась выкупить комплекс, но получила отказ и обжаловала его в суде.
Напомним, в сентябре 2020 года стало известно о планах превратить Кузнечный рынок в гастрономическое пространство. К идее преобразовать территорию под современное использование вернулось правительство Петербурга. Планировалось, что главный акцент сделают на сельском хозяйстве — представят продукцию сельхозпроизводителей и фермерских хозяйств, в том числе из Ленинградской области.
Здание Кузнечного рынка было возведено в 1922-1927 годах по проекту архитекторов Сергея Овсянникова и Арсения Пронина в стиле неоклассицизм. Масштабный корпус рынка имеет единое внутреннее пространство, внутри которого располагаются торговые прилавки. На данный момент строение Кузнечного рынка отнесено к объектам культурного наследия регионального значения.
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