МЧС предупреждает: на дорогах Петербурга после оттепели появится сильный гололед

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в четверг, 20 января, начиная с 19-22 часов в Петербурге ожидается гололедица.

В главном управлении МЧС России по городу просят по возможности водителей отказаться от поездок на личном транспорте. А пешеходам быть внимательными при передвижении по городу.

Напомним, В Петербург пришел циклон «Ида». И если вчера его (или ее!) стараниями в городе было на 4-5 градуса выше климатической нормы, сегодня ситуация изменится. Температура воздуха сегодня в городе составит +1…+3, по области от -2 до +3. Ветер ожидается южный 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление продолжит падать и составит 737 миллиметров ртутного столба, что существенно ниже нормы. По расчетам, переход температуры воздуха через 0 градусов в сторону отрицательных значений ожидается около 21-22 часов.