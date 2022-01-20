Метро «Кудрово», строительство ЗСД и развитие Кронштадта: какие проекты реализуют власти Петербурга и Ленобласти по поручению Путина?

Губернаторы Александр Беглов и Александр Дрозденко провели заседание правительств Петербурга и Ленинградской области. В ходе встречи обсуждались проекты, которые власти регионов совместно реализуют по поручению президента Владимира Путина. Рассказываем подробнее.
По словам Беглова, президент России поддержал предложения по развитию железнодорожной инфраструктуры, строительству Широтной магистрали скоростного движения (ЗСД), станции метро «Кудрово» и электродепо «Правобережное», развитию улично-дорожной сети Кронштадта, обновлению подвижного состава Горэлектротранса и по ряду других проектов.
По поручению Путина, правительство обеспечило софинансирование ряда программ из федерального бюджета. «Новые финансовые возможности позволяют реализовать крупные инфраструктурные проекты, которые значительно расширят транспортную систему Санкт-Петербурга и Ленинградской области», — отметил Беглов.
Ряд поручений президента властями Петербурга уже выполнен — в том числе поручение по обновлению подвижного состава Горэлектротранса. Одобрена заявка на финансирование поставки подвижного состава в 2022-2023 годах с использованием инфраструктурного бюджетного кредита. Будут поставлены 169 трамвайных вагонов на общую сумму 24,15 миллиарда рублей, в том числе 11,64 миллиарда рублей — инфраструктурный бюджетный кредит.
На сегодняшний день реализуется первый этап строительства Широтной магистрали скоростного движения. Началось строительство Витебской развязки. Общий объем инвестиций в создание Витебской развязки составляет порядка 39 миллиардов рублей, 10 из которых будут профинансировано за счет средств федерального бюджета.
Беглов и Дрозднко также договорились о продлении ежемесячных выплат медикам, которые работают с больными COVID-19. Беглов отметил, что больницы Петербурга работают с жителями Ленобласти и наоборот.
«Мы договорились, прежде всего, активизировать деятельность по приоритетным направлениям работы. Научились решать совместно вопросы градостроительного развития, инженерных коммуникаций. Синхронизируем меры социальной поддержки и ограничительные меры, которые вводим из-за пандемии», — резюмировал Дрозденко. «Мы два субъекта Федерации, но одна агломерация. Наши интересы взаимоувязаны. Проведение совместных заседаний правительств города и области становится нашей традицией», — добавил Беглов.
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