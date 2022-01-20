Метро «Кудрово», строительство ЗСД и развитие Кронштадта: какие проекты реализуют власти Петербурга и Ленобласти по поручению Путина?

По словам Беглова, президент России поддержал предложения по развитию железнодорожной инфраструктуры, строительству Широтной магистрали скоростного движения (ЗСД), станции метро «Кудрово» и электродепо «Правобережное», развитию улично-дорожной сети Кронштадта, обновлению подвижного состава Горэлектротранса и по ряду других проектов.

По поручению Путина, правительство обеспечило софинансирование ряда программ из федерального бюджета. «Новые финансовые возможности позволяют реализовать крупные инфраструктурные проекты, которые значительно расширят транспортную систему Санкт-Петербурга и Ленинградской области», — отметил Беглов.

Ряд поручений президента властями Петербурга уже выполнен — в том числе поручение по обновлению подвижного состава Горэлектротранса. Одобрена заявка на финансирование поставки подвижного состава в 2022-2023 годах с использованием инфраструктурного бюджетного кредита. Будут поставлены 169 трамвайных вагонов на общую сумму 24,15 миллиарда рублей, в том числе 11,64 миллиарда рублей — инфраструктурный бюджетный кредит.

На сегодняшний день реализуется первый этап строительства Широтной магистрали скоростного движения. Началось строительство Витебской развязки. Общий объем инвестиций в создание Витебской развязки составляет порядка 39 миллиардов рублей, 10 из которых будут профинансировано за счет средств федерального бюджета.

Беглов и Дрозднко также договорились о продлении ежемесячных выплат медикам, которые работают с больными COVID-19. Беглов отметил, что больницы Петербурга работают с жителями Ленобласти и наоборот.

«Мы договорились, прежде всего, активизировать деятельность по приоритетным направлениям работы. Научились решать совместно вопросы градостроительного развития, инженерных коммуникаций. Синхронизируем меры социальной поддержки и ограничительные меры, которые вводим из-за пандемии», — резюмировал Дрозденко. «Мы два субъекта Федерации, но одна агломерация. Наши интересы взаимоувязаны. Проведение совместных заседаний правительств города и области становится нашей традицией», — добавил Беглов.