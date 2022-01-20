Пассажиров «Лыжных стрел» в Петербурге обязали показывать QR-коды о вакцинации

«Лыжные стрелы» — бесплатные пригородные электропоезда, которые доставляют петербуржцев в выходные дни на снежные трассы в поселки Токсово и Шапки. Билеты на поезда раздают по адресам, опубликованным здесь. Однако просто так их не получить — как пишет «Фонтанка», QR-код необходимо иметь при себе для получения билетов на поезда.

«Использование средств индивидуальной защиты, в том числе масок и перчаток, в местах общего пользования обязательно, также при посадке в электропоезд будет запрашиваться QR-код», — также отметили в Комитете по физической культуре и спорту.

Напомним, показывать QR-коды в электричках, как и на другом транспорте в Петербурге и Ленобласти, не нужно. В декабре 2021 года законопроект о введении QR-кодов на транспорте в России сняли с рассмотрения Государственной думы, в январе 2022-го — и о QR-кодах в общественных метах.