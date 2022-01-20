«"Ида" сменит тепло на мороз»: циклонический вихрь испортит погоду в Петербурге

По прогнозу ведущего синоптика погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 20 января, синоптическую ситуацию в Петербурге будет формировать приближающийся с запада циклонический вихрь «Ида», центр которого в середине дня окажется над акваторией Финского залива. Он сохранит облачную погоду, временами будут идти дожди с мокрым снегом, ближе к вечеру переходящие в мокрый снег, вечером образуется гололедица.

Температура воздуха сегодня в городе составит +1…+3, по области от -2 до +3. Ветер ожидается южный 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление продолжит падать и составит 737 миллиметров ртутного столба, что существенно ниже нормы. По расчетам, переход температуры воздуха через 0 градусов в сторону отрицательных значений ожидается около 21-22 часов.

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», завтра, 21 января, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода. В течение дня пройдет снег, местами небольшой и умеренный. Температура воздуха от -1 до -3 градусов, на дорогах образуется гололедица. В субботу, 22 января, также облачная с прояснениями погода, местами пройдет небольшой снег. Ветер ожидается северо-восточный, северный умеренный. Температура воздуха ночью -4…-6 градусов, днем -2…-4. На дорогах по-прежнему гололедица.