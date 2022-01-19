На замерзшей Неве петербуржцы встретили пару лис. Они устроили себе «свадебное путешествие» по городу

Накануне их видели на льду Невы между Эрмитажем и Петропавловской крепостью. В понедельник, вероятно, тех же самых особей заметили на проспекте Обуховской стороны. А уже сегодня они переместились ближе к Троицкому мосту и там спали на снегу.

На место прибыли спасатели, чтобы забрать животных и перевезти их в лес, но им удалось сбежать дальше за мост, пишет «Фонтанка».

Как рассказал зоолог Павел Глазков, брачный период или гон у лисиц начинается в феврале, но из-за оттепелей в январе зов природы мог ускориться. Есть мнение, что пара животных могла устроить себе своеобразное свадебное путешествие.