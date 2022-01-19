18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

На замерзшей Неве петербуржцы встретили пару лис. Они устроили себе «свадебное путешествие» по городу

Поделиться:

В Петербурге несколько дней подряд в разных районах города встречают пару лисиц. Рассказываем, где животные провели «свадебное путешествие».

Накануне их видели на льду Невы между Эрмитажем и Петропавловской крепостью. В понедельник, вероятно, тех же самых особей заметили на проспекте Обуховской стороны. А уже сегодня они переместились ближе к Троицкому мосту и там спали на снегу.

На место прибыли спасатели, чтобы забрать животных и перевезти их в лес, но им удалось сбежать дальше за мост, пишет «Фонтанка».

Как рассказал зоолог Павел Глазков, брачный период или гон у лисиц начинается в феврале, но из-за оттепелей в январе зов природы мог ускориться. Есть мнение, что пара животных могла устроить себе своеобразное свадебное путешествие.

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: