Депутаты ЗакСа намерены открыть Мариинский дворец для проведения свадебных фотосессий и обрядов венчания

Александр Бельский Председатель Законодательного собрания Петербурга — об открытии Мариинского дворца: Что касательно вопроса в целом открытости парламента, мы уже об этом говорили: начиная от вопросов экскурсий, фотосессий молодоженов. Я уверен, что кто-то наверняка выразит желание повенчаться в нашем храме, потому что храм все равно должен наполняться людьми. Так что здесь у нас многое в этом направлении двигается.

Ранее в Мариинском дворце уже проводились экскурсии, главной целью которых было повышение уровня политической культуры граждан и знакомство с работай парламента Петербурга. Однако записаться на них можно было только в составе организованной группы — для этого необходимо было направить в адрес председателя ЗакСа специальную заявку.

Мариинский дворец был построен в 1839-1844 годах по проекту Андрея Штакеншнейдера и считается лучшим произведением зодчего. В 1880-х дворец был продан в казну города и стал служить резиденцией Государственного совета. С конца XIX века, наряду с Зимним и Таврическим дворцами, Мариинский является одним из трёх «политических» дворцов Петербурга.