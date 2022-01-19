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Депутаты ЗакСа намерены открыть Мариинский дворец для проведения свадебных фотосессий и обрядов венчания

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Депутаты Законодательного собрания Петербурга намерены открыть Мариинский дворец для посетителей. Планируется, что граждане смогут посещать заседания парламента, приходить на экскурсии, устраивать свадебные фотосессии и даже венчаться в домовой церкви дворца.

Shutterstock.com

Александр Бельский

Председатель Законодательного собрания Петербурга — об открытии Мариинского дворца:

Что касательно вопроса в целом открытости парламента, мы уже об этом говорили: начиная от вопросов экскурсий, фотосессий молодоженов. Я уверен, что кто-то наверняка выразит желание повенчаться в нашем храме, потому что храм все равно должен наполняться людьми. Так что здесь у нас многое в этом направлении двигается.

Ранее в Мариинском дворце уже проводились экскурсии, главной целью которых было повышение уровня политической культуры граждан и знакомство с работай парламента Петербурга. Однако записаться на них можно было только в составе организованной группы — для этого необходимо было направить в адрес председателя ЗакСа специальную заявку.

Мариинский дворец был построен в 1839-1844 годах по проекту Андрея Штакеншнейдера и считается лучшим произведением зодчего. В 1880-х дворец был продан в казну города и стал служить резиденцией Государственного совета. С конца XIX века, наряду с Зимним и Таврическим дворцами, Мариинский является одним из трёх «политических» дворцов Петербурга.

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