Названы самые замусоренные улицы Петербурга

В список попали улицы Бутлерова, Крыленко, Евдокима Огнева, 2-я Комсомольская, Верности, Тельмана, Джона Рида, Николая Рубцова в посёлке Парголово, Октябрьская набережная, проспект Энтузиастов, а также Богатырский проспект.

«С начала 2022 года к системе подключился крупный регоператор — Невский экологический оператор. В связи с этим с 10 по 16 января мы зафиксировали в системе рекордное число жалоб от петербуржцев. Их количество составило 1463, а это 95% от всех полученных в этот период заявок. По каждой из этих улиц поступило более 100 сообщений. Проблемы с отходами на этих улицах вызваны нерегулярным вывозом отходов», — сообщил генеральный директор ППК РЭО Денис Буцаев.

В систему «РЭО Радар» несколько дней фиксирует рост сообщений о несвоевременном вывозе мусора. В компании считают, что жалобы на горы мусора связывают с низкой подготовкой города к переходу на новую систему обращения с ТКО. В том числе, регоператор вовремя не проверил количество необходимых контейнеров и не заготовил технику.

Напомним, в Купчино столкнулись с последствиями мусорной реформы. Помимо того, что отходы не вывозят вовремя, так еще и появились целы стаи крыс. Они обосновались возле дома 10/85 на улице Ярослава Гашека.