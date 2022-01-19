В Вырице студентка юридической академии пыталась взломать банкомат с 3,3 млн рублей

Инцидент произошел в отделении банка на улице Слуцкой в Гатчинском районе. Как пишет «Фонтанка», 21-летняя студентка четвертого курса Санкт-Петербургской юридической академии попыталась взломать банкомат с помощью газового баллона, в котором находилось 3,3 млн рублей.

Девушка некоторое время пытается открыть окно выдачи денег, чтобы просунуть туда трубку газового баллона. Завершить аферу ей не удалось, оператор банка вызвал наряд полиции. Но девушке удалось скрыться.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейским удалось найти преступницу. Ее задержали в квартире на Малой Балканской улице. По предварительной информации, в жилье нашли одежду, в которой она «напала» на банкомат, а также отмычки и комплект ножей.

Злоумышленницу на двое суток поместили в ИВС. Возбуждено уголовное дело по статье «Попытка кражи».

Сообщается, что девушка переехала из Омска. Во время учебы в академии она заняла третье место во Всероссийской студенческой олимпиаде по международному космическому праву.