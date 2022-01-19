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В школах Петербурга отменяют все массовые мероприятия из-за «омикрон»-штамма коронавируса

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Власти Петербурга приняли решение на месяц отменить все массовые мероприятия в школах. Это необходимо, чтобы предотвратить рост числа заражений «омикрон»-штаммом коронавируса.

Leka Sergeeva / Shutterstock.com

Ирина Потехина

Об отмене массовых мероприятий в школах — цитата по «Фонтанке»:

Вирус сейчас ведет себя по-другому, он очень «быстрый». Когда инкубационный период был 5-8 дней, у нас было хоть какое-то время для принятия решений. Сейчас 2-3 дня — и может слечь вся семья или целый класс. Поэтому наша сегодняшняя задача — напомнить про четкое соблюдение тех мер, которые мы отработали в сентябре 2020 года.

Тогда мы очень строго выполняли все предписания, как в операционной. На ближайший месяц в образовательных организациях — мобилизация. Должны быть отменены даже внутришкольные мероприятия. Пока речь идёт про месяц. Потом будет понятно, увидим мы вертикальный взлёт заболеваемости или все-таки переживем «омикрон» так же, как переживали все другие волны.

Напомним, на сегодняшний день власти Петербурга не планируют переводить систему образования на дистанционный формат. Однако перечень возможных действий уже прорабатывается — рассказываем об условиях, при которых школьников могут отправить на «удаленку».

Напомним, на сегодняшний день официально «омикрон»-штамм коронавируса выявлен у 1,6 тысячи человек в 42 регионах России. Однако заражений может быть значительно больше. В Петербурге новый вариант вируса уже является доминирующим — по данным Роспотребнадзора, штаммом «омикрон» здесь заразились почти 600 человек. Власти города перевели систему здравоохранения в состояние повышенной готовности

По прогнозу Института показателей и оценки здоровья медицинской школы Вашингтонского университета, пик заболеваемости штаммом коронавируса «омикрон» в России придется на конец января — начало февраля. Ученые СПбГУ также считают, что максимальный суточный прирост заболевших придется на начало второго месяца 2022 года, когда коронавирус будет ежедневно выявляться у 65 000 человек.

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