В школах Петербурга отменяют все массовые мероприятия из-за «омикрон»-штамма коронавируса

Ирина Потехина

Об отмене массовых мероприятий в школах — цитата по «Фонтанке»:

Вирус сейчас ведет себя по-другому, он очень «быстрый». Когда инкубационный период был 5-8 дней, у нас было хоть какое-то время для принятия решений. Сейчас 2-3 дня — и может слечь вся семья или целый класс. Поэтому наша сегодняшняя задача — напомнить про четкое соблюдение тех мер, которые мы отработали в сентябре 2020 года.

Тогда мы очень строго выполняли все предписания, как в операционной. На ближайший месяц в образовательных организациях — мобилизация. Должны быть отменены даже внутришкольные мероприятия. Пока речь идёт про месяц. Потом будет понятно, увидим мы вертикальный взлёт заболеваемости или все-таки переживем «омикрон» так же, как переживали все другие волны.