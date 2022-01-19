Парк Авиаторов в Московском районе получит круговую беговую дорожку и скейт-площадку

Привести парк Авиаторов в порядок еще в 2021 году поручил губернатор Петербурга Александр Беглов. Благоустройство стартует в этом году и пройдет в два этапа. Над преображением территории совместно работают администрация Московского района и Комитет по благоустройству.

В парке необходимо нормализовать гидрологический режим, модернизировать оборудование в зонах отдыха, обновить скамейки. На территории появятся детские и спортивные зоны. Отмечается, что в ходе работ будут максимально сохранены зеленые насаждения.

В проекте благоустройства парка также предусмотрена круговая беговая дорожка — трасса подойдет как бегунам, так и любителям скандинавской ходьбы. Кроме того, в проект включена скейт-площадка. Планируется, что она разместится в части парка, максимально удаленной от жилой застройки.

В прошлом году парк Авиаторов стал одним из победителей голосования по объектам, которым требуется благоустройство до 2030 года. За его реализацию проголосовало 7 925 человек. При проектировании общественного пространства были учтены пожелания горожан, которые высказывались в рамках заседаний специальной рабочей группы.

Всего в 2022 году по проекту «Формирование комфортной городской среды» в Петербурге появится более 40 общественных пространств.

Парк Авиаторов был заложен в 1966 году на юго-западной части территории бывшего Корпусного аэродрома. Он имеет извилистую планировку дорожек, в центре разбит пруд, на берегу которого в 1968 году был открыт памятник военным летчикам. Основную зеленую часть парка составляют лиственные деревья, а со стороны Новоизмайловского проспекта есть аллея, засаженная елями. В 2006 году территорию парка планировали отдать под строительство детско-юношеской теннисной школы, однако петербуржцы смогли отвоевать зеленый оазис — позже парк Авиаторов внесли в список зеленых насаждений города.