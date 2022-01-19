На свидание с «Идой»: североатлантический циклон принес в Петербург потепление и небольшие осадки

По прогнозу ведущего синоптика погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 19 января, синоптическую ситуацию в Петербурге сформирует теплый атмосферный фронт, а затем и теплый сектор очередного североатлантического циклона, названного немецкими метеорологами «Ида».

Он принесет к берегам Невы массы влажного и хорошо согретого Гольфстримом океанического воздуха. В такой ситуации погода будет облачной, пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, а температурный фон окажется на 4-5 градуса выше климатической нормы.

Температура воздуха сегодня в городе составит +1…+3 градуса, по области -2…+3. Ветер ожидается юго-западный 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 746 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы. Оттепель, по прогнозу Леуса, закончится в четверг — вечером 20 января в город вернется гололедица.

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», завтра, 20 января, в Петербурге будет облачная погода, пройдут небольшие, местами умеренный осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер ожидается юго-западный умеренный. Температура воздуха в течение суток от +1 до +3 градусов.