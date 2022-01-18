Коммунальщики уничтожили керамический арт-объект музея «Керамарх». Его вручную создали тысячи петербуржцев

Как рассказали «Собака.ru» в музее, арт-объект был перевезен с территории Петропавловской крепости, где стоял под открытым небом, во двор промышленных корпусов, арендуемых реставрационно-производственной компанией «Паллада». «Переезд» объекта был плановым и объяснялся необходимостью проведения работ по монтажу на многосоставный металлический каркас нескольких тысяч керамических плиток-гексагонов, вылепленных вручную несколькими тысячами петербуржцев на фестивале «Оставь след» в 2019 году.

Однако 17 января, как говорят в музее, «по распоряжению управляющей компании» арт-объект был уничтожен — плитки сняты и разбиты, каркас распилен «и, очевидно, сдан на металлолом». Факт вандализма был обнаружен сотрудниками на следующий день. Восстановить уникальный объект не представляется возможным.

Еще один арт-объект — земной шар, созданный на фестивале руками известных художников-керамистов из разных стран — находился в других помещениях и не пострадал. После окончания работ он должен был быть установлен на территории одного из скверов Кировского района, о чем были достигнуты договоренности с администрацией муниципального округа «Морские ворота». Торжественное открытие было отложено в связи с «некоторыми техническими вопросами и нюансами постановки подобного произведения искусства на баланс и обслуживание», а также ограничениями по коронавирусу.

«Керамарх» открылся на территории Петропавловской крепости в октябре 2018 года — это первый в России музей, посвященный архитектурной художественной керамике. В экспозиции представлены реликвии, рассказывающие историю развития декоративной керамики в архитектуре и убранстве интерьеров — из коллекций фонда архитектурных деталей Государственного музея истории Санкт-Петербурга и собрания Константина Лихолата, автора идеи и директора музея «Керамарх».