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В Петербурге можно наблюдать яркое полнолуние. Затмевает даже Лахта Центр!

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Сегодня в небе над Петербургом можно наблюдать полнолуние. Яркое и, признаемся, немного устрашающее, оно затмило даже Лахта Центр. Показываем, как прямо сейчас выглядит «волчья» луна.

Полнолуние, которое можно наблюдать сегодня, является «волчьей» луной — так называют первую полную луну в новом году. Название дали индейцы: как утверждали древние племена, в это время волки становились наиболее агрессивными из-за того, что еды становилось меньше, поэтому выли на луну. Славяне же называли первую полную луну года «холодной» — из-за сильных холодов, которые наступали в скором времени.

А так луна выглядела ранним утром 18 января: 

«Собака.ru»
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