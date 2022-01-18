В Петербурге можно наблюдать яркое полнолуние. Затмевает даже Лахта Центр!

Полнолуние, которое можно наблюдать сегодня, является «волчьей» луной — так называют первую полную луну в новом году. Название дали индейцы: как утверждали древние племена, в это время волки становились наиболее агрессивными из-за того, что еды становилось меньше, поэтому выли на луну. Славяне же называли первую полную луну года «холодной» — из-за сильных холодов, которые наступали в скором времени.