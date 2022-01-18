Из отдела полиции отпустили московского художника и творца огромной какашки на Марсовом поле

Как рассказал адвокат художника Тимофей Евсеев, его доверитель вышел из отдела полиции и сейчас направляется в столицу, встретиться с матерью.

Напомним, московского художника Ивана Волкова сняли с поезда и задержали в Петербурге 16 января. На Марсовом поле он слепил из снега огромную пятиметровую какашку. Долго она не продержалась: через несколько дней ее устранили коммунальщики. А теперь ему вменяют 244 статью УК РФ (надругательство над телами умерших и местами их захоронения).

А ранее мама художника Ивана Волкова, которого сняли с поезда и задержали за фигуру какашки на Марсовом поле, готова извиниться за выходку сына. Об этом рассказала Лариса Волкова.