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Из отдела полиции отпустили московского художника и творца огромной какашки на Марсовом поле

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Московского художника Ивана Волкова, которого задержали за снежный арт-объект какашки на Марсовом поле, вечером 17 января отпустили из отдела полиции под обязательство о явке. Об этом пишет «Фонтанка» со ссылкой на ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Shutterstock.com

Как рассказал адвокат художника Тимофей Евсеев, его доверитель вышел из отдела полиции и сейчас направляется в столицу, встретиться с матерью.

Напомним, московского художника Ивана Волкова сняли с поезда и задержали в Петербурге 16 января. На Марсовом поле он слепил из снега огромную пятиметровую какашку. Долго она не продержалась: через несколько дней ее устранили коммунальщики. А теперь ему вменяют 244 статью УК РФ (надругательство над телами умерших и местами их захоронения).

А ранее мама художника Ивана Волкова, которого сняли с поезда и задержали за фигуру какашки на Марсовом поле, готова извиниться за выходку сына. Об этом рассказала Лариса Волкова.

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