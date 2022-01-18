Мама создателя гигантской какашки на Марсовом поле «готова извиниться перед Петербургом, если задеты чьи-то моральные нормы»

Женщина ответила, что не может комментировать, был ли арт-объект шуткой, но считает, что ее сын не хотел никого обидеть.

«Я это не могу комментировать, но думаю, что это было непонимание и незнание. Оскорбление кого-то — это в нем не заложено. Я готова извиниться перед Петербургом, если задеты чьи-то моральные нормы, готова принести как мать свои глубокие извинения и сказать, что эта инсталляция не имела какого-то злого умысла. Ваня — интеллигентный человек с тонким чувством юмора, он к себе относится критично и любит больше над собой посмеяться, но не над чувствами других людей — это точно», — сказала мать художника.

Напомним, московского художника Ивана Волкова сняли с поезда и задержали в Петербурге 16 января. На Марсовом поле он слепил из снега огромную пятиметровую какашку. Долго она не продержалась: через несколько дней ее устранили коммунальщики. А теперь ему вменяют 244 статью УК РФ (надругательство над телами умерших и местами их захоронения).