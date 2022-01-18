Легкий мороз, без осадков и гололед: синоптики дали прогноз на ближайшие сутки в Петербурге

Как сообщил ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус, морозы в город принес циклонический вихрь «Ханнелоре». Погоду в Петербурге сформирует небольшой, промежуточный гребень антициклона. Благодаря нему облаков станет меньше и прекратятся осадки. А уже ближе к ночи город накроет теплый атмосферный фронт.

Температура воздуха в городе составит -4…-6 градусов, по области -3…-8 градусов. Эти значения близки к климатической норме. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. В прибрежных районах города он может доходить до 15 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 762 миллиметра ртутного столба, что выше нормы.

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», во вторник, 18 января в Петербурге ожидается -4… -6 градусов. На дорогах сильная гололедица. В МЧС просят водителей быть внимательными на дорогах.