Беглов предупредил петербуржцев о возможном вводе новых ограничений из-за «вертикального подъема заболеваемости»

«Эпидемическая ситуация в нашем городе осложняется. Идет устойчивый рост числа заболевших. Все признаки сегодня указывают на то, что нас ждет не просто новая волна коронавируса, а вертикальный подъем заболеваемости. От каждого человека сейчас зависит, достаточно ли будет принятых мер или придется вводить новые ограничения», — сообщил Александр Беглов.

Напомним, 14 января в Смольном высказывали готовность отменить QR-коды в Петербурге. Об этом рассказал первый заместитель председателя комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга Александр Ситов. Он связывал ситуацию с QR-кодами в городе на фоне приостановки принятия федерального законопроекта.

Между тем, в Петербурге продолжают обновляться рекорды по заболеваемости коронавирусом. В Петербурге за все время заболевание диагностировано у 884 638 человек (за последние сутки — 4 132), выздоровели 824 187 (за последние сутки — 625), скончались 29 062 человека (за последние сутки — 65). В Ленинградской области — 105 913 человек заболели (за последние сутки — 290), выздоровели 97 146 (за последние сутки — 451), скончались 3 087 (за последние сутки — два летальных исхода).