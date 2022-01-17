В Кузнечном переулке вместо изображения Достоевского появилось нарисованное лицо вице-губернатора Линченко

Изображение с портретом Достоевского на стене дома №8 в Кузнечном переулке закрашивали неоднократно. И после очередного уничтожения, здание украсил не автор «Преступления и наказания», а лицо Николая Линченко. А на соседней стене также прикрепили текст его официального отказа.

«Суд Линченко. Сегодня мы обнаружили портрет вице-губернатора Петербурга вместо Федора Михайловича. Разборки с Достоевским, безусловно, важнее, чем уборка города!» — сказано под постом в Instagram.

Первая наклейка с рисунком Достоевского принадлежала автору уличных фресок Олегу Лукьянову. Теперь же он признается, что новый портрет сотворил не он, кто-то другой воспользовался его технологией, пишет «Фонтанка».

Напомним, в ноябре 2021 года обновленная наклейка с портретом Федора Достоевского появилась на стене дома №8 в Кузнечном переулке. Правда, провисела она недолго, ее быстро закрасили, пишут в Instagram urbanfresco.

Также в Петербурге автор уличных фресок Олег Лукьянов запустил всероссийский конкурс среди коммунальщиков на лучший портрет писателя Федора Достоевского. Потом победитель сможет собственноручно закрасить свой рисунок.