Метеопредупреждение: в Петербург в ближайшие сутки придут штормовой ветер и гололед

Как сообщают в ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 18 января в прибрежных районах Петербурга ночью ожидаются порывы северо-западного ветра до 15 метров в секунду. На дорогах сильная гололедица.

Напомним, жителей Ленинградской области предупреждают о сильном снеге и ветре. Быть готовым уже сегодня и прямо сейчас: непогода установится в регионе днем 17 января.

Из-за непогоды также повышается вероятность повреждений на линиях электропередач и связи. Кроме того, МЧС предупреждают о возможных травмах людей из-за гололеда, падения снега и льда с крыш и конструкций, а также переохлаждениях и обморожениях.

Так петербурженка отсудила 215 тысяч рублей за падение на обледенелой лестнице. Отправившись за покупками, она поскользнулась и получила закрытую черепно-мозговую травму.