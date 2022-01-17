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Метеопредупреждение: в Петербург в ближайшие сутки придут штормовой ветер и гололед

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В ближайшие сутки в Петербурге сильно испортится погода, предупреждают в МЧС. Уже с 18 января в городе будет штормовой ветер, а на дорогах образуется гололед.

Shutterstock.com

Как сообщают в ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 18 января в прибрежных районах Петербурга ночью ожидаются порывы северо-западного ветра до 15 метров в секунду. На дорогах сильная гололедица.

Напомним, жителей Ленинградской области предупреждают о сильном снеге и ветре. Быть готовым уже сегодня и прямо сейчас: непогода установится в регионе днем 17 января.

Из-за непогоды также повышается вероятность повреждений на линиях электропередач и связи. Кроме того, МЧС предупреждают о возможных травмах людей из-за гололеда, падения снега и льда с крыш и конструкций, а также переохлаждениях и обморожениях.

Так петербурженка отсудила 215 тысяч рублей за падение на обледенелой лестнице. Отправившись за покупками, она поскользнулась и получила закрытую черепно-мозговую травму.

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