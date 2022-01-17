Жителей Ленобласти предупредили о сильном снеге и ветре. Уже сегодня!

Как предупреждает МЧС, ссылаясь на прогноз синоптиков, днем 17 января на юго-западе Ленинградской области ожидается сильный снег. Чуть позже, начиная с 17:00-20:00, также прогнозируется усиление северо-западного ветра до 16 метров в секунду.

В связи со сложившейся гидрометеорологической обстановкой повышается вероятность ДТП и затруднений в движении по автодорогам Ленобласти, возникновения происшествий на акваториях и аварий на железнодорожном транспорте, авиапроисшествий и изменения в расписании движения воздушных судов.

Из-за непогоды также повышается вероятность повреждений на линиях электропередач и связи. Кроме того, МЧС предупреждают о возможных травмах людей из-за гололеда, падения снега и льда с крыш и конструкций, а также переохлаждениях и обморожениях.

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», сегодня, 17 января, на территории Ленинградской области температура воздуха в течение суток составит от 0 до -5 градусов, ночью на северо-востоке региона прогнозируется понижение до -8.

Во вторник, 18 января, ночью облачно с прояснениями, пройдет небольшой снег, днем преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 7-12 метров в секунду, в прибрежных районах местами порывы до 15 метров, в конце дня 4-9. Температура воздуха в течение суток -5…-10 градусов.

В среду, 19 января, в большинстве районов Ленобласти пройдет небольшой, местами умеренный снег, днем на западе с мокрым снегом. Ветер ночью юго-западный 5-10 метров в секунду, днем 7-12 метров. В ночное время -9…-14 градусов, на востоке до -19, днем от +1 до -4, на востоке — до -7. На дорогах гололедица.