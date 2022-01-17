Похолодание и усиление гололедицы: синоптики рассказали о погоде на начало недели в Петербурге

«Сегодня синоптическая ситуация будет представлена северной периферии циклонического вихря, врывающегося с центральную часть Европейской России и названного нашими немецкими коллегами «Ханнелоре» («Hannelore»). Он сделает погоду преимущественно облачной, местами пройдет небольшой снег и усилится ветер, на дорогах и тротуарах образуется гололедица, а температурный фон будет постепенно понижаться», — дал прогноз на сегодня, 17 января, ведущий синоптик погодного центра «Фобос» Михаил Леус.

По данным Леуса, максимальная температура воздуха сегодня в городе составит от -1 до +1 градуса, по области от -4 до +1 — с постепенным понижением в течение дня. Ветер ожидается юго-восточный 2-7 метров в секунду, после полудня с переходом на северо-западный и усилением до 5-10 метров, порывистый. Атмосферное давление будет расти и составит 744 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы.

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», во вторник, 18 января, обойдется преимущественно без осадков. Ветер ожидается северо-западный умеренный, в прибрежных районах местами порывы до сильного. Температура воздуха в течение суток составит -5..-7 градусов, на дорогах образуется гололедица.

В среду, 19 января, в Петербурге ночью пройдет небольшой, местами умеренный снег, днем прогнозируются осадки преимущественно в виде мокрого снега. Ветер ожидается юго-западный умеренный. В ночное время суток -9…-11 градусов, днем от -1 до +1. На дорогах продолжит образовываться гололедица.