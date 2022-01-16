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Краеведы объединения «Гэнгъ» нашли в Выборге бесхозные горельефы — с изображением швеи, фотографа и сапожника

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Краеведы из объединения «Гэнгъ» обнаружили в Выборге бесхозные горельефы с изображением швеи, фотографа и сапожника. О необычной находке рассказала одна из участниц объединения Ксения Сидорина в Instagram.

По словам Ксении, горельефы могли быть сделаны для Дома быта на проспекте Ленина, который построили в 1976 году. Однако горельефы так и не были установлены. Также удалось выяснить, кто был автором горельефов —преподаватель Академии имени Штиглица Баграмян Геннадий Карпович. Он был учеником, а также ассистентом скульптора Валентины Рыбалко.

Как рассказали местные жители, горельефы стоят на одном месте около 20 лет — с начала 2000-х. Теперь участники объединения планируют написать администрации Выборга об этой находке и придумать, где «достойно разместить так давно известное сокровище».

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