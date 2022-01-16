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«Оттепель и сильное падение атмосферного давления»: синоптик рассказал о погоде в Петербурге

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В Петербурге неделя завершится оттепелью и сильным падением атмосферного давления. Об этом рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

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Как отметил синоптик, сегодня город «окажется на пути теплого атмосферного фронта». Он принесет небольшой снег, переходящий в мокрый снег, а местами и в дожди, а также усилит ветер. Кроме того, в городе местами возможна гололедица, предупредил Леус.

В городе может потеплеть до +2 градусов, как и в Ленобласти. Ветер юго-западный 5-10 м/с, после полудня может стать порывистым. Атмосферное давление будет активно падать и составит 741 мм рт. ст., что существенно ниже нормы, добавил специалист.

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