«Оттепель и сильное падение атмосферного давления»: синоптик рассказал о погоде в Петербурге

Как отметил синоптик, сегодня город «окажется на пути теплого атмосферного фронта». Он принесет небольшой снег, переходящий в мокрый снег, а местами и в дожди, а также усилит ветер. Кроме того, в городе местами возможна гололедица, предупредил Леус.

В городе может потеплеть до +2 градусов, как и в Ленобласти. Ветер юго-западный 5-10 м/с, после полудня может стать порывистым. Атмосферное давление будет активно падать и составит 741 мм рт. ст., что существенно ниже нормы, добавил специалист.