Напротив Эрмитажа на Дворцовой площади убрали бесплатный туалет

«Это решение связано с позицией Министерства культуры, выдавшего соответствующее предписание нашему предприятию. Именно поэтому произведен демонтаж туалета», — рассказали в пресс-службе Водоканала. Так, в министерстве указали на нарушения части 18 статьи 19.5 КоАП РФ — уборная располагалась на территории объекта культурного наследия федерального значения «Зимний дворец и Эрмитаж». Также неизвестно, был ли согласован объект с КГИОП.

«Установленный туалет существенно нарушает охраняемые композиционно-видовые связи ансамбля Дворцовой площади Санкт-Петербурга и противоречит требованиям пункта 4.2 приказа Минкультуры России», — подчеркивают в министерстве.

Теперь на Дворцовой площади остался один частный туалет, но и его могут убрать из-за предписания от Минкульта.