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Напротив Эрмитажа на Дворцовой площади убрали бесплатный туалет

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В центре Петербурга демонтировали бесплатный городской туалет, который стоял напротив Государственного Эрмитажа на Дворцовой площади. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на Водоканал.

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«Это решение связано с позицией Министерства культуры, выдавшего соответствующее предписание нашему предприятию. Именно поэтому произведен демонтаж туалета», — рассказали в пресс-службе Водоканала. Так, в министерстве указали на нарушения части 18 статьи 19.5 КоАП РФ — уборная располагалась на территории объекта культурного наследия федерального значения «Зимний дворец и Эрмитаж». Также неизвестно, был ли согласован объект с КГИОП. 

«Установленный туалет существенно нарушает охраняемые композиционно-видовые связи ансамбля Дворцовой площади Санкт-Петербурга и противоречит требованиям пункта 4.2 приказа Минкультуры России», — подчеркивают в министерстве.

Теперь на Дворцовой площади остался один частный туалет, но и его могут убрать из-за предписания от Минкульта.

Напомним, ранее стало известно о том, что в Петербурге с 1 января сделали бесплатным вход в общественные туалеты. Но, правда, не во все, а только в те, что входят в ведение «Водоканала».

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