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В Смольном назвали причину, при которой в Петербурге могут отменить QR-коды

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В Смольном выразили готовность отменить QR-коды в Петербурге. Об этом рассказал первый заместитель председателя комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга Александр Ситов, пишет «Деловой Петербург».

hodim / Shutterstock.com

Он пояснил ситуацию с QR-кодами на фоне приостановки принятия федерального законопроекта.

«Принятые ограничения носят временный характер, и направлены исключительно на недопущение и снижение рисков распространения коронавирусной инфекции, представляющей значительную угрозу для жизни и здоровья граждан. Правительство Санкт-Петербурга регулярно отслеживает изменение санитарно-эпидемиологической обстановки. В случае улучшения ситуации, будет рассмотрен вопрос о смягчении действующих ограничительных мер», — сообщил Ситов.

Напомним, рассмотрение законопроекта о QR-кодах во втором чтении отложено. Решение принято правительством совместно с партией «Единая Россия» в «условиях высокой неопределенности развития эпидемиологической ситуации».

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