В Смольном назвали причину, при которой в Петербурге могут отменить QR-коды

Он пояснил ситуацию с QR-кодами на фоне приостановки принятия федерального законопроекта.

«Принятые ограничения носят временный характер, и направлены исключительно на недопущение и снижение рисков распространения коронавирусной инфекции, представляющей значительную угрозу для жизни и здоровья граждан. Правительство Санкт-Петербурга регулярно отслеживает изменение санитарно-эпидемиологической обстановки. В случае улучшения ситуации, будет рассмотрен вопрос о смягчении действующих ограничительных мер», — сообщил Ситов.

Напомним, рассмотрение законопроекта о QR-кодах во втором чтении отложено. Решение принято правительством совместно с партией «Единая Россия» в «условиях высокой неопределенности развития эпидемиологической ситуации».