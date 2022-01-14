ФСБ ликвидировала одну из самых известных хакерских группировок. REvil несколько лет подряд устраивала атаки на США

Операции по предотвращению преступной деятельности прошли в Москве, Московской области, Петербурге, Ленинградской и Липецкой областях по 25 адресам, где числились 14 преступников. У них изъяли 426 миллионов рублей, в том числе в криптовалюте, 600 тысяч долларов, 500 тысяч евро, а также компьютерная техника, криптокошельки, 20 автомобилей премиум-класса, которые были куплены на «преступные» деньги.

О посягательстве хакеров на информационные ресурсы зарубежных высокотехнологичных компаний Москве заявили «компетентные органы США». Злоумышленникам предъявили обвинения по статье «Неправомерный оборот средств платежей».

Предполагается, что группировка REvil может быть причастна к хакерским атакам на крупнейшего на планете производителя мяса JBS, Apple, на органы самоуправления Техаса и еще тысячи других зарубежных предприятий.