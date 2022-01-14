Милонов предложил школам России научить детей драться

«Направил главе Минпросвещения Сергею Кравцову предложение о введении в школах РФ профилактических курсов по безопасности учащихся. Необходимость введения таких курсов продиктована сохранением в России актуальности проблемы преступлений против детей и подростков. Эти курсы должны быть посвящены ликбезу в части поведения школьника в компании незнакомцев, изучению основ уличной самообороны, знакомству с представителями полиции и изучению способов оказания себе первой помощи в опасных ситуациях», — заявил депутат в Instagram.

Милонов предлагает проводить такие курсы минимум раз в год для каждой возрастной группы школьников, «предупрежден — значит, вооружен».

Напомним, в начале недели в городе Никольское Тосненского района Ленинградской области подростки около 15 минут издевались над своей сверстницей. Пятеро мальчиков обижали девочку, оказавшуюся сиротой. Чиновники грозят задирам «самыми жесткими мерами», уполномоченный по правам ребенка начала проверку.

А еще в школах Ленинградской области начнут проводить «уроки доброты». К таким мерам прибегли после инцидента с издевательствами над девочкой-сиротой в Никольском.