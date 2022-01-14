В феврале планируют запустить проходку «коричневой» линии метро в сторону станции «Брестская»

В Петербурге запустят проходческий щит за строящуюся станцию «Казаковская» по направлению к станции «Брестская» в феврале. Сейчас проходят работы по его сборке для дальнейшего строительства тоннеля.
Как рассказали в компании «Метрострой Северной столицы», монтировать систему будут в течение полутора месяцев. В феврале планируется провести обкатку, а затем запустить ее в сторону «Брестской» и «Сосновой Поляны».
По расчетам, щит будет проходить по десять метров пути. В компании добавили, что планируется пройти порядка 850 метров. Сейчас идет проектирование участка, пишет 78.ru.
Напомним, 10 января в Петербурге закончили делать проходку перегонного тоннеля по первому пути между станциями «Юго-Западная» («Казаковская») и «Путиловская». Специалисты АО «Метрострой Северной столицы» (МССС) занимались монтажом еще с марта 2021 года.
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