Смольный пообещал построить к 2024 году дворец танца Бориса Эйфмана. Он станет частью парка «Тучков буян»

Дворец танца Бориса Эйфмана все-таки появится на территории парка «Тучков буян». По крайней мере, об этом говорят в Смольном, обещая завершить строительство к 2024 году.
Ватный остров, на котором должен был появиться парк
«Дворец танца Бориса Эйфмана будет построен до 2024 года и станет органичной частью парка «Тучков буян». В настоящее время продолжаются работы по сооружению инженерно-технического блока и подземного паркинга под Дворцом. Также проектом парка предусмотрены создание подземного перехода в районе площади академика Лихачева и реконструкция набережной от Биржевого до Тучкова моста», — сообщил вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский.
Таким образом, «Тучков буян» вместит в себя сразу все обсуждаемые в разное время проекты — от дворца танца до судебного квартала. Ранее о том, что проекты строительства парка и Верховного суда совместят в один, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В администрации Петербурга также заверили, что от самого парка никто не отказывался — несмотря на публикацию «Би-би-си» документов, говорящих об отмене планов самим президентом Владимиром Путиным.
Напомним, в апреле 2019 года стало известно о том, что на месте Судебного квартала для Верховного суда на Петроградской стороне построят парк и здание Дворца танца Бориса Эйфмана. Его планировали возвести к 2021 году, однако в мае 2020-го проект был заморожен. Реализация концепции и создание общественного пространства тогда отложили как минимум до 2022 года.
Эксперты сравнивали проект с московским парком «Зарядье» — под новую локацию планировалось отвести территорию в 6 гектаров. Позже топонимическая комиссия Петербурга приняла решение о создании в городе нового исторического района — Тучкова буяна. Такое название должна была получить территория между проспектом Добролюбова, площадью Академика Лихачева, Малой Невой и рекой Ждановкой.
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