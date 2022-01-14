Смольный пообещал построить к 2024 году дворец танца Бориса Эйфмана. Он станет частью парка «Тучков буян»

«Дворец танца Бориса Эйфмана будет построен до 2024 года и станет органичной частью парка «Тучков буян». В настоящее время продолжаются работы по сооружению инженерно-технического блока и подземного паркинга под Дворцом. Также проектом парка предусмотрены создание подземного перехода в районе площади академика Лихачева и реконструкция набережной от Биржевого до Тучкова моста», — сообщил вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский.

Таким образом, «Тучков буян» вместит в себя сразу все обсуждаемые в разное время проекты — от дворца танца до судебного квартала. Ранее о том, что проекты строительства парка и Верховного суда совместят в один, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В администрации Петербурга также заверили, что от самого парка никто не отказывался — несмотря на публикацию «Би-би-си» документов, говорящих об отмене планов самим президентом Владимиром Путиным.