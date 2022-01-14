В школах Ленобласти начнут проводить «уроки доброты» после инцидента с издевательствами над девочкой-сиротой

Первые «уроки доброты» пройдут в школах Тосненского района, провести занятия педагогам помогут психологи. Методическую базу для их проведения подготовит Комитет по образованию Ленобласти. Когда именно будет запущена программа — не уточняется.

«Мы не можем равнодушно проходить мимо проявлений детской жестокости, грубости. Безусловно, один урок не решит все воспитательные задачи, но пусть это будет моментом осмысления, стартом для последующих добрых инициатив и действий», — заявила председатель комитета Вероника Реброва.