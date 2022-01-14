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В школах Ленобласти начнут проводить «уроки доброты» после инцидента с издевательствами над девочкой-сиротой

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В школах Ленинградской области начнут проводить «уроки доброты». К таким мерам прибегли после инцидента с издевательствами над девочкой-сиротой в Никольском.

Shutterstock.com

Первые «уроки доброты» пройдут в школах Тосненского района, провести занятия педагогам помогут психологи. Методическую базу для их проведения подготовит Комитет по образованию Ленобласти. Когда именно будет запущена программа — не уточняется.

«Мы не можем равнодушно проходить мимо проявлений детской жестокости, грубости. Безусловно, один урок не решит все воспитательные задачи, но пусть это будет моментом осмысления, стартом для последующих добрых инициатив и действий», — заявила председатель комитета Вероника Реброва.

Напомним, в начале недели в городе Никольское Тосненского района Ленинградской области подростки около 15 минут издевались над своей сверстницей. Пятеро мальчиков обижали девочку, оказавшуюся сиротой. Чиновники грозят задирам «самыми жесткими мерами», уполномоченный по правам ребенка начала проверку.

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